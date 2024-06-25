شاهد.. قاضي زادة يعد الشعب الايراني بمعالجة التضخم

العالم – خاص بالعالم

وفي المناظرة الخامسة والأخيرة لمرشحي الإنتخابات الرئاسية في إيران، وعد قاضي زاده هاشمي بإكمال طريق الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم رئيسي في إنشاء وحدات سكنية للمواطنين الذين يفقدون السكن ووعد كذلك بتقديم مفاتيح هذه الوحدات لهم.

وفي إشارة الى سوق السيارات المحلية والأجنبية، قال قاضي زاده أنه سوف يعالج الإشكاليات في قطاع السيارات، كما سيعمل على استيراد السيارات الأجنبية وفق قوانين البلاد.

كما اشار الى التجنيد الاجباري في القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال أنه سوف يعمل على تغيير نمط التجنيد من الجندي الاجباري الى الجندي المثالي.

وفي حديثة عن الانترنت وحجب بعض المواقع، هاجم قاضي زادة المرشح مسعود بزشكيان وقال أن الدعاية الانتخابية التي يقوم بها السيد بزشكيان يقودها المقربين من الرئيس روحاني والذين كانوا سببا في المشاكل التي تشهدها البلاد في مجال الانترنت.

كما هاجم قاضي زادة المرشح بزشكيان بشأن المرأة والحجاب وشدد على المضي بقانون يليق بالمرأة الإيرانية يكفل حقوقها وعفتها وما يمنح لها القانون في إيران.

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