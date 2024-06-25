شاهد.. قاليباف: ينبغي صناعة ايران جديدة في أذهان الشعب

العالم – خاص بالعالم

وفي المناظرة الخامسة والأخيرة لمرشحي الإنتخابات الرئاسية في إيران قال قاليباف أن علينا أن نسير بالشكل الذي تتطلب حاجات البلاد ونوفر الاستقرار للمواطنين الذين انهكم التضخم، مؤكدا أنه يجب أن تكون تحركاتنا في سبيل خدمة المواطنين وأن نتخذ القرارارت الصحيحة لمعالجة الاقتصاد، والملفات الخاصة بالشؤون المالية والبحث وتحديد جذور الاضرار.

وأشار الى أن أحدى الجذور التي أدت الى الوضع الحالي هي التقاعس في عمل الحكومات السابقة.

كما شدد قاليباف على معالجة الصادرات النفطية، مؤكدا ضرورة متابعة ارشادات قائد الثورة الاسلامية في حل الكثير من الملفات العالقة في البلاد.

وبشأن ضرورة المشاركة في الانتخابات والتصيوت له، خاطب قاليباف المواطنين بالقول بأنه معروف للجميع، وأضاف أنه قدم الخدمة للشعب الايراني وساهم في رفع الحظر والتقليل من التضخم عبر المناصب التي تولاها خلال فترة خدمته.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..