بور محمدي: ينبغي تعديل نسبة الارباح والضرائب بسوق الاسهم

العالم - ايران

وفي المناظرة الخامسة والأخيرة لمرشحي الإنتخابات الرئاسية في إيران قال بورمحمدي ان البنية التحتية للنمو هو الانتاج، وان سوق الاستثمار والبورصة هو الرمز والمعلم الحقيقي الذي يبين حقيقة اقتصاد اي بلد.

واشار الى انه في نهاية الحكومة الـ 12 تطورت البورصة لكنها سقطت بعد ذلك وتضرر الناس، وفي الحكومة الاخيرة وصلت البورصة الى طريق مسدود. لافتا الى ان حجم التداول وصل الى ارقام قياسية في الماضي فكان هناك 4 ملايين ناشط في مجال البورصة واصبح الان اقل من 200000 ، كما انخفضت الارباح من 32% الى 13% .

وتابع ان من خصائص سوق الاسهم هو عدم تدخل الحكومة، لكنه مازال 60% من البورصة في يد الحكومة، ولا يوجد انتشار للمعلومات بشكل شفاف وحر، بالاضافة الى عدم اتاحة المنافسة بسبب حضور الشركات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال انه في مجلس شورى البورصة يحضر البنك المركزي ووزير الاقتصاد ووزير الصناعة ويتعارضون في وجهات النظر احدهم يريد رفع الاسعار والاخر يريد خفضها ما يؤثر سلبا على استقرار السوق. وشدد على ضرورة القيام بخطوات اساسية وهي تعديل نسبة الارباح والضرائب في سوق الاسهم .

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