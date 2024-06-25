بزشكيان: ساقدم تقارير حول الاموال الدولة وسأقضي على فساد

العالم - ايران

وقال بزشكيان ان الناس ترى ضرورة حل رئيس الجمهورية لمشكلة التضخم الاقتصادي والبطالة ووضع البنوك والضرائب الزائدة، وضرورة الاهتمام بالسياسة الخارجية والعلاقات مع العالم والقضايا الاجتماعية والثقافية.

واوضح ان اهم ما يقوم به رئيس الجمهورية هو الرد على سؤال "لماذا لم تحل هذه القضايا"، معتبرا ان وجود هذه القضايا امر طبيعي ولكن بقاءها وعدم حلها لمدة طويلة هو امر غير طبيعي.

واجابة على هذا السؤال قال ان السبب هو الهوة الكبيرة داخل المؤسسة السياسية والشعب والحكومة هي اهم قضايا في تقرير المصير واتخاذ القرار ووجهات النظر المختلفة حول المصالح الوطنية والقرارات غير الصائبة وعدم دعم الشعب لها، مشيرا الى انه باستمرار هذا الوضع لا يمكن فعل شيء مهم لايران وحل المشكلات مثل التضخم وسعر الصرف والحظر.

واعتبر ان افضل طريق لحل هذه القضايا يكمن في حل النزاعات والخلافات السياسية. وعبر عن رغبته في اظهار الوجهة الاخر للسياسة الاخلاقية، وردم الهوة بين الناس والحكومة، والرجوع للخبراء واستخدام الاخرين وفق كفاءتهم، واكد عدم تقديمه وعود فارغة غير تخصصية لكسب الاصوات.

واكد انه لن يخدع الناس ولن يكذب واذا لم ينجح سيعتذر وانه باعتماد الصدق سيكسب ثقة الناس ، ووعد بتقديم تقارير حول اموال الدولة التي توزع في الحكومة ولن يكون هناك فساد وسيكون واضح مع الاعلام وسيعمل على تنمية البلاد وسيرد على مطالب الناس ولن يكون مستمع فقط.

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