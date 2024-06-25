'حماس' تعلق على استشهاد شقيقة هنية

العالم - فلسطين

وقالت "حماس" في بيان: "إن المجازر التي ينفذها العدو الصهيوني الفاشي بحق شعبنا في قطاع غزة، ومنها القصف على منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ والذي قضى فيه عشرة مدنيين بينهم شقيقة رئيس حركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية والقصف على مدرسة عبد الفتاح حمود بحي الدرج والذي أودى بحياة ثمانية من عائلة الجرو واستهداف منزل عائلة نصر بمخيم المغازي ومدرسة أسماء التابعة لـ"لأونروا" بمخيم الشاطئ وارتقاء العشرات من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء هو تأكيد من حكومة الفاشيين الصهاينة على استمرارها في تحدي كافة القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية عبر تعمدها استهداف المدنيين الأبرياء وارتكاب أبشع المجازر بحقهم".