شاهد.. حصيلة الإسرائيليين الذين غادروا كيان الاحتلال منذ بداية الحرب

العالم – خاص بالعالم

مئات الآلاف من الإسرائيليين غادروا الكيان دون عودة، منذ بداية العدوان على غزة بحسب ما كشف عنه موقع"زمان يسرائيل"مشيراً إلى أن عدد الإسرائيليين الذين لجؤوا إلى الهجرة العكسية، وصل إلى أكثر من نصف مليون إسرائيلي، مع مستويات هجرة أقل مما كانت عليه قبل العدوان.

وبحسب البيانات، فإنه في الربع الأول من عام2024، غادر الكيان نحو 1050.000ألف إسرائيلي، ودخلها نحو مليون وثلاثين ألفا ، ليكون عدد المغادرين أكثر من عدد الأشخاص بحوالي 20 ألف شخص.

وفي نيسان/أبريل، غادر حوالي ستمئة وخمسين ألف إسرائيلي الكيان المحتل ودخلها حوالي 580 ألفًا، وبالتالي فإن عدد الأشخاص الذين غادروا في نيسان/أبريل كان أكبر بنحو 65 ألفًا.

الموقع كشف أيضاً إن عدد الإسرائيليين الذين غادروا الأراضي المحتلة خلال أشهر الصيف والعطلات حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر كان أكبر بنحو 665 ألفًا من عدد الإسرائيليين الذين دخلوا الأراضي المحتلة خلال تلك الفترة.

ويوضح التقريربأن ما مجموعه 575 ألف إسرائيلي غادروا أكثر من العائدين في العام الماضي، وما كان يمكن أن يكون هروبًا مؤقتًا أو صعوبة فنية في العودة إلى"إسرائيل" عند اندلاع الحرب، يتحول الآن إلى اتجاه'.

ويضيف تقرير 'زمان يسرائيل': 'خلاصة القول إنه وبحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي عدد الاسرائيليين الذين غادروا ولم يعودوا يزيد بنحو 550 ألفًا عن الإجمالي عدد الاسرائيليين الذين عادوا إلى" إسرائيل".

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