حريق داخل البرلمان.. قتلى وجرحى في إحتجاجات حاشدة في نيروبي

العالم – خاص بالعالم

وقد اندلعت اشتباكات قرب مقر البرلمان قتل على اثرها 10 متظاهرين وأصيب العشرات على يد قوات الشرطة.

المحتجون الذين اندفعوا نحو المبنى واجهتهم الشرطة باطلاق النار والغاز المسيل للدموع وقال شهود عيان أن النيران اشتعلت في أجزاء من البرلمان، بعد أن اقتحم المتظاهرون المجمع، بعد أقرار القانون من قبل المشرعين ما أدى الى تخريب البرلمان الكيني وتم استدعاء شركات امنية لمرافقة النواب البرلمانيين المتحصنين في البرلمان.



فيما تحدثت التقارير عن اصابة 50 شخصا على الأقل اثر اطلاق الشرطة النار والغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط مبنى البرلمان.



الاحتجاجات في كينيا تنذر بخروج الوضع عن السيطرة واحتمال اعلان حالة الطوارئ في البلاد وقد قامت الشرطة بنشر تعزيزات عسكرية في المدينة بالاضافة الى نشر العشرات من سيارات الإسعاف في منطقة الأعمال المركزية بنيروبي خوفا من وقوع المزيد من الضحايا.



ودعا المنظمون إلى احتجاجات وإضراب عام في عموم كينيا ضد التشريع الضريبي، سعيا لاستغلال حراك أدى في غضون أسبوع إلى تحويل حركة يقودها الشبان عبر الإنترنت إلى أزمة كبيرة للحكومة.



ويهدف مشروع القانون الذي تم إقراره من قبل البرلمان إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن جهود مبذولة لخفض عجز الموازنة لتلافي الديون المترتبة على كاهل الحكومة، وقد خرج الآلاف إلى شوارع مدن عديدة اخرى في كينيا خلال احتجاجات ليومين في الأسبوع الماضي.

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