أوستن يحذّر من مخاطر إندلاع حرب إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط

العالم – خاص بالعالم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد لوزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي يجول في واشنطن ضرورة عدم تفاقم التوتر مع حزب الله على الحدود الشمالية مشددا على أهمية تجنب المزيد من التصعيد والتوصل لحلّ دبلوماسي يسمح للعائلات بالعودة إلى منازلها.



أما وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن واثر لقائه غالانت حذر من مخاطر اندلاع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط إذا تدهورت الأمور شمال فلسطين المحتلة ليعترف غالانت أن الوقت ينفد مع غزم كيانه على ما وصفه بإرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض.



وبالتزامن مع لقاءات غالانت في واشنطن شنّت المقاومة الإسلامية ‏في لبنان هجوما بسرب من المسيرات على مقر ‏لوائي تابع للفرقة واحد وتسعين في منطقة ناحل غيرشوم مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود الاحتلال مما أدى ‏إلى إيقاع عدد من الإصابات واندلاع النيران داخل المقر. ‏

وأكد إعلام الاحتلال اندلاع حريق كبير في مستوطنة ديشون. و‏إستهدف المقاومة مواقع بياض بليدا وبركة ريشا والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وحققت فيها إصابات مباشرة. ‏



صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية قالت إنه من المتوقع أن توافق حكومة الاحتلال في المستقبل القريب على قرار تمديد الإقامة في الفنادق للأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى نهاية شهر آب .

وبحسب موقع كالكاليست الإسرائيلي فان حزب الله سيطلق في اي حرب شاملة أسرابا من الطائرات المسيرة على مصانع الأسلحة تزامنا مع اطلاق مجموعة من الصواريخ والقذائف الدقيقة بموازاة استهداف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مؤكدة أنه وقتذاك سيكون من الصعب على الكيان اعتراض كتلة كبيرة من التهديدات الجوية في نفس الوقت.

وآشار الموقع الى ان ادارة منشآت قطاع صناعة الطيران الموجودة في وسط الآراضي المحتلة تدرك انها لن تكون في منأى عن صواريخ حزب الله في كاشفة عن أن الأخيرة بدأت بإعادة نشر بنيتها التحتية لتقليل حجم الأضرار والدمار الذي قد تتعرض له.

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