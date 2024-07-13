شاهد تفاصيل ما حصل خلال إعتداء صهيوني على لبنانيين ببلدة كفركلا

العالم – خاص بالعالم

وفي التفاصيل ،استشهد مدنيان اثنان إثر استهداف سيارتهما في بلدة كفركلا جنوبي لبنان من قبل طائرة اسرائيلية مسيرة.



وقال مصدر امني ان طائرة مسيرة من نوع كوادكبتر استهدفت سيارة جيب ما أدى الى استشهاد من بداخلها.

والشهيدان هما عضو بلدية كفركلا نجيب حسين حلاوي، وموسى سليمان، بينما كانا يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في البلدة .

وأكد المصدر أن الإغتيال تم عن طريق مسيرة مفخخة، وهو ما تبينه الشظايا التي انتشرت عند الحائط الملاصق لمكان الإغتيال وفي أرجاء المكان.



كما اغارت مسيرة اسرائيلية بصاروخ على موقع غرب بلدة عيتا الشعب،بينما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة الطيري وبلدة رب ثلاثين بالقذائف الفوسفورية .



وردا على تلك الاعتداءات،استهدفت المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في ‏محيط موقع حانيتا بصاروخ فلق وحققت إصابات مباشرة.

كما قصفت المقاومة موقع المطلة بصاروخ جهاد،بينما اكد إعلام الاحتلال سقوط صاروخ من لبنان على مستوطنة متسوفا في الجليل شمال فلسطين المحتلة.

واستهدفت المقاومة ايضا موقع الاحتلال الاسرائيلي في رويسات العلم بمرتفعات كفرشوبا،كما قصفت إنتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع معيان باروخ ‏بصواريخ فلق وحققت إصابات مباشرة.

‏المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارا لجنود اسرايليين ‏في محيط ثكنة بيت هلل بصواريخ فلق، كما استهدفت مبان يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة مرغليوت بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة وأوقعت فيها إصابات ‏مؤكدة.

من جهته اعترف مجلس الجليل الأعلى باندلاع حرائق وحدوث أضرار جراء سقوط صواريخ في يوفال ومعيان باروخ ومرجليوت.

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