الإحتلال يتعمّد إستهداف طلبة الثانوية الفلسطينيين.. لهذا السبب!

العالم – خاص بالعالم

كما قتل رصاص الاحتلال فرحة اثني عشر عاماً من الجد والاجتهاد، لأكثر من 450 طالباً في الضفة الغربية وغزة ليحصلوا على شهاداتهم مبكراً مكتوبة بدمائهم عدا عن أكثر من 39ألف طالب من قطاع غزة مغيبين عن هذه الامتحانات بسبب الحرب.

طلاب الضفة الغربية سنحت لهم الفرصة بتقديم الامتحانات لهذا العام لكن في ظل إرباك المسيرة التعليمية من خلال الاقتحامات المتكررة ومداهمات المنازل وحملات الاعتقال التي لا تتوقف.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي استهداف المسيرة التعليمية على مدار عقود طويلة في إطار سياسة ممنهجة والتي تشكل جزءًا من استهداف الوجود الفلسطيني ومحاولات محوه دون جدوى.

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