شاهد الإعلام العبري يتحدث عن حدث مأساوي صعب في جنين

العالم – خاص بالعالم

وقال مواطن فلسطيني: الإحتلال كل يوم يأتي ويقوم بالإقتحامات ويقوم بتجريف الشوارع والتخريب محاولا تهجيرنا".

عن بُعد، فجر المقاومون عبوتين بآليات الاحتلال من طراز النمر، الإعلام العبري تحدث عن حادث صعب خلال العملية العسكرية، وسط تحليق منخفض لطائرات حربية لنقل هذه الاصابات.

اعترف بمقتل قائد وحدة القناصة، واصابة ستة عشر جندي ما بين اصابات خطيرة ومتوسطة، خلال دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية من سهل مرج بن عامر شمال المدينة، عقب تسلل وحدات خاصة إلى احدى الصيدليات في مدخل مخيم جنين لاعتقال مواطنين.

وقال عبد الغني أبو الهيجا وهو شاهد عيان من مخيم جنين:" كان هجوما كاسحا من فرقة الكوماندوس وهي فرقة خاصة بشكل مذهل لدرجة لا يستوعبها العقل بسرعة الدخول والسيطرة".

اعتاد المقاومون في جنين ومخيمها على تثبيت قاعدة ان صاحب الحق لا يمكن ان يسترده إلا بالحق، والحق في فلسطين هو القوة الكامنة تحت هذه الارض.

يهدف الاحتلال من هذه التجريفات في شوارع جنين ومخيمها هو السيطرة على العبوات الناسفة الكامنة تحت هذه الارض، بيد ان هذه العبوات منذ عام، لا زالت تتفجر بآليات الاحتلال وتقتل جنوده وتصيبهم.

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