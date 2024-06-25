کنعاني: المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات تعزز قوة إيران في العالم

العالم – إيران

وكتب ناصر كنعاني في رسالة على حسابه في الفضاء الافتراضي: الانتخابات في إيران مظهر من مظاهر الديمقراطية الدينية، وإن المشاركة الواسعة للإيرانيين في الانتخابات تجعلهم يلعبون دورا فعالا وحاسما في إدارة البلاد، وتزيد القوة الوطنية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

وأضاف: لقد أدرك العديد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية البارزة والمعروفة، أهمية الانتخابات الرئاسية، وجاءوا إلى إيران للمشاهدة والتعبير عن أبعاد هذا الحدث السياسي المهم للغاية، وكذلك مستوى المشاركة ولعب الأدوار للشعب الإيراني العظيم والبصير والصانع للتاريخ في هذه الانتخابات.

وقال إن زیارة 180 صحفيا أجنبيا إلى إيران لتغطية تطورات الانتخابات وعملية إجرائها تدل علی أهمية مكانة ودور إيران وتطوراتها علی الساحة الإقليمية والدولية وتأثير هذه الانتخابات على سياسة إيران الداخلية والخارجية.

وشدد بالقول: لا شك أن نجاح إيران العزيزة هو الرغبة المشتركة لجميع الإيرانيين وسيظهر الرعايا الإيرانيون في خارج البلاد مرة أخرى حبهم الكبير لإيران العزيزة بمشاركتهم الحماسية والملحمیة في هذه الانتخابات.