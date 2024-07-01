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تصاعد الخلافات داخل حكومة نتتنياهو وسط ضغوطات لعدم وقف الحرب

الإثنين ٠١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

كيان متصدع يعيش في اسوء مراحلة وتحذيرات من ذوبانه ومحاولات لأنعاشة تتشكل احزاب محاولة ان تلعب دورا في اسقاط حكومة التطرف والفاشلة، كما يصفها رئيس حزب العمل الذي أعلن عن تشكيل حزب جديد مع حزب ميرتس باسم"الديمقراطيون"، ومهام ذاك الحرب اسقاط نتنياهو وخوض الانتخابات جديدة مبكرة.

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وقال جمال عمرو المحلل السياسي:" الاضافات الجديدة التي بدأت تطفو على السطح بتشكيلات للوسط ويسار الوسط بدأت تنذر بانهيار الحكومة ومطالبات بانهيارها بدأت واضحة واكثر وضوحا".

تشكل الاحزاب والتحالفات السياسية تأتي في ظل تصاعد الخلافات داخل حكومة نتنياهو الذي يتعرض لضغوط كبيرة من قبل أعضائها أمثال بن غفير وسموترتيش الذين قال اذا توقفت الحرب توقف نبض الحكومة واحزاب الحريديم الدينية لا للخدمة العسكرية واذا فرضت سنترك الحكومة والبلاد وجيش منهك يضغط علية للنجاة بنفسه نحو المطالبة لوقف الحرب بشكلها الحالي وشارع رفع الكرت الاحمر مطالبا الخلاص منه ناهيك عن معارضة تمضي نحو ازالة نتنياهو وتحميلة كامل المسؤولية عن خراب كيانهم.

وقال محمد زحايكي المختص بالشان الاسرائيلي:" ان الخناق يزداد على رقبة نتنياهو وعلى عنقه، ونعتقد انه أشرف على الانتهاء وهذا منوط بالأسابيع القليل القادمة".

صحيفة 'هآرتس' العبرية، دعت ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 'الرحيل'، محذرا من أن الثمن الذي ستدفعه"إسرائيل" مقابل استمرار حكمه 'باهظ للغاية لذلك علية الرحيل.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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