مراسم إحياء ذكرى أربعينية الشهيد عبد اللهيان في طهران

العالم – خاص بالعالم

مراسم تأبين في أربعينية الشهيد حسين أمير عبد اللهيان حضرها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الايرانيين إلى جانب سفراء وقادة دول محور المقاومة.

شهيد كرس حياته للشرف وفخر إيران وشعبها وانها لشهادة كما كان يتمناها.

وقال اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: كان الشهيد امير عبد اللهيان من الشخصيات التي استطاعت الجمع بين الشجاعة والمنطق والمبادرة السياسية، واظهر مهارات دبلوماسية في مجال السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية وكان يؤمن بمبدأ العدالة في العلاقات الدولية بين بلادنا وبين الدول الاخرى".

استطاع الشهيد عبد االلهيان ان يقدم رسالة مقاومة بشكل جيد في اطار القواعد والعلاقات الدولية الى جميع دول المنطقة وحتى خارجها في المحافل الدولية والامم المتحدة وكان صوتا للمقاومة على الساحة الدولية وخبيرا في مجال عمله.

اكد المشاركون في هذه المراسم ان الشهيد حسين عبد اللهيان كان شخصا متفانيا ومهتما للمضطهدين في العالم، وكان من الداعمين الرئيسيين لاهم قضية في العالم الاسلامي وهي القضية الفلسطينية، وكان يرى في المقاومة أملا لعزة الامة وتحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني.

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