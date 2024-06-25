دلالات التحذير الأمريكي للإسرائيليين من توسيع الحرب مع حزب الله

العالم – العين الإسرائيلية

وتطرق البرنامج الى المواقف التي أعلنها رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الامريكي تشارلز براون، بأن بلاده لن تستطيع أن تساعد الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم ضد حزب الله، لأن التصدي لصواريخ حزب الله القصيرة المدى سيكون صعبا، محذرا الإسرائيليين من توسيع الحرب مع حزب الله، هذه المواقف أثارت إنتقادات كثيرة في الكيا الاسرائيلي بينها من جانب مسؤول سابق في الشباك.

بدوره وصف الإعلام العبري كلام القائد العسكري الأمريكي باللا مسؤول وبأنه يثير الانطباع بأن الجيش الأمريكي ضعيف والقوات الإسرائيلية غير قادرة على مواجهة حزب الله.

وفيما يتعلق بمواقف تشارز براون التي أثارت غضب الإسرائيليين، وحول خلفيات تلك المواقف ومقدار الغضب من الجانب الصهيوني، أكد علي شكر الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية، بأن الإسرائيلي اليوم هو أمام ضرورة بأن يكون هنالك خطوة للأمام أو الهروب إلى الأمام، وهذا ما عبر عنه في المرحلة السابقة بالاتجاه نحو الجبهة اللبنانية لفتحها هدفا لأن يسعى الى إيقاف هذه الحرب، ولكن بتحقيق إنجاز ما على الجبهة اللبنانية ما لم يتمكن من تحقيق به على الجبهة الفلسطينية.

ولفت شكر إلى أن الموقف الامريكي كان حاسما وهو جاء على خلفية فيديو المسيّرة"هدهد" التي أرسلت وحددت الأهداف العسكرية والمدنية في داخل الكيان الاسرائيلي، ثانيا على مستوى موقف الامين العام لحزب الله الذي أدلى بخطابه حيث أن سقف هذه المعركة لن تكون نزهة كما يعتقد الاسرائيلي، وبالتالي فإن الامريكي هو الذي يخوض هذه المعركة على الأرض وهو ليس الآن بوارد في فتح جبهة كبرى تؤدي الى تضرر مصالحه في المنطقه واستهدافه لان الجبهات متعددة، الجبهة اليمنية والجبهة العراقية والجبهة الى لبنان والى الجانب الفلسطيني ودخول جبهات أخرى.

وأوضح شكر أنه ومن هذا المنظار، فإن الموقف الامريكي اليوم كان حاسماً بانه ولو كان هنالك هامشا، وتبادل الأدوار في الموقف وادارة المعركة فإن المؤسسة العسكرية الامريكية تعلن انها لن تكون داخلة في هذه المعركة بشكل حاسم.

كما تطرق البرنامج إلى زياره غالانت وزير الحرب الإسرائيلي الى واشنطن والتي تناولت قضية الشمال تحديدا اضافة الى الحرب على غزة ومشكلة التسليح الامريكي، وما إثارة فيديو نتنياهو في إدارة بايدن بحسب الاعلام العبري.

وبحث البرنامج في موضوع زيارة غالانت الى واشنطن وعودة الوفد الاسرائيلي الذي زار الولايات المتحدة الامريكية الى تل أبيب وفي جعبته تأكيد الأمريكي على استمرار الدعم العسكري لكيان الاحتلال، مع طلب الوفد لأن تسرّع امريكا في ارسال السلاح لحاجته في الجنوب والشمال الفلسطيني المحتل.

ضيف البرنامج:

-علي شكر الاستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...