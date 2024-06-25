فيديو خاص: مسؤول عربي يتحدث عن الانتخابات الايرانية!!

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واضاف حيدر: كما انها رد على محاولات التشكيك بأنها معلبة وجاهزة مسبقا وغير ذلك، معتبرا انه بعد 5 مناظرات بمواضيع متعددة وخاصة السياسة الخارجية والاقتصاد والسياسات الداخلية اصبحت المعالم الرئيسية لسياسة الرئيس المنتخب القادم واضحة.

وتابع ان كل المناظرات رغم الفوارق في الطرح والمستوى العالي من المواجهات التي حصلت، لكنها حافظت جميعها على ثوابت، حُسمت مبكرا اليوم في خطاب سماحة القائد في خطابه للناخبين بنقطتين اساسيتيتن.

واوضح علي حيدر وزير المصالحة الوطنية السوري الاسبق: ركز فيها على مسألة دائما تكون مثار تقدير من قبل المراقبين حول نجاح ونسبة المشاركة في هذه الانتخابات، بغض النظر لمن يصوتون، لكنها تؤكد ان الشعب مازال ملتفا حول الثورة وقيادتها ومشروعها ومشروع الدولة في ايران.

واعتبر حيدر ان الشفافية والصراحة التي انتابت خطاب المرشحين في المناظرات تتيح للناخب الايراني كامل الحرية في اختيار من يراه مناسبا لتحقيق ما يصبو اليه، وهو يتحمل مسؤولية انتخابه، في اختيار قيادة البلاد خلال السنوات المقبلة.

واكد ان مبادئ الثورة الاسلامية لا تتغير، لانها تمثل مصالح الدولة العليا، ومنها العناوين الرئسية الثلاثة للسياسة الخارجية متمثلة في العلاقة مع دول الجوار والدول الاقليمية والصديقة ومنها الدول العربية، والملف النووي الايراني واغلاقه مع الغرب، والمسالة الفلسطينية التي تمثل قضية مبدئية لايران وليس مصلحية.

واشار علي حيدر وزير المصالحة الوطنية السوري الاسبق الى ان كل المرشحين اكدوا التزامهم بهذه العناوين الرئيسية للسياسة الخارجية، ولا احد يختلف اليوم حول ضرورة الحوار، ولكن المختلف عليه والمرفوض هو ان نقدم تنازلات في هذا الحوار للعدو.

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