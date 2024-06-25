القوات اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي جديد سفينة إسرائيلية

العالم - الیمن

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد سريع، أنه تم تنفيذ العملية النوعية بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد نجاح العمليات التجريبية.

وأوضح العميد سريع، أن الصاروخ يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة وكما أثبتت هذه العملية ذلك.

وأضاف أن القوات المسلحة مستمرون في تطوير قدراتنا العسكرية لتعزيز دورنا الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وللدفاع عن اليمن العزيز.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن عملياتها لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وسيوزع الإعلام الحربي لاحقا مشاهد عملية إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد على سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في البحر العربي.

عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذو بداية طوفان الأقصى

وأعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين، في كلمة حول أخر مستجدات العدوان على غزة، الخميس الفائت ، أن إجمالي عدد السفن المستهدفة للعدو منذ بداية عمليات إسناد غزة بلغت 153 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني، من بينها 10عمليات، هذا الأسبوع نفذت بـ 26 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة وزورقاً حربياً استهدفت 8 سفن.

ومنذ الـ19 من نوفمبر 2023م، حتى 23 يوليو 2024، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن عشرات العمليات البحرية استهداف خلالها 20 سفينة مملوكة للكيان العدو الصهيوني المؤقت، وأكثر من 15 سفن كانت متجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، و12سفينة ومدمرة بريطانية، وعشرات السفن والمدمرات والفرقاطات الأمريكية وكذلك حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور،