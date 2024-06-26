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تخصيص 10 مراكز اقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية في بريطانيا

تخصيص 10 مراكز اقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية في بريطانيا
الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

 أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، باعتبارها أكبر مركز للاقتراع للانتخابات الرئاسية الايرانية في أوروبا، عن مراكز التصويت في بريطانيا.

العالم - ايران

وتم تجهيز إجمالي 10 مراكز اقتراع في بريطانيا، منها 5 في لندن و5 في مانشستر وبرمنغهام ونيوكاسل وجلاسكو (اسكتلندا) وكاريف (ويلز).

واعلنت السفارة ان مراكز الاقتراع ستبدا عملية جمع أصوات الرعايا الايرانيين بدءا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة وتستمر هذه العملية لمدة 10 ساعات حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم. وفي حالة تمديد الانتخابات سيتم الإعلان عن ذلك.

وستجرى الانتخابات الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لانتخاب الرئيس التاسع يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو في داخل البلاد وبالتزامن معها في 138 مكتبًا تمثيليًا لجمهورية إيران الإسلامية في الخارج.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المرشحون الستة وهم؛ مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان وأمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحمد رضا قاليباف.

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