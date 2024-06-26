هكذا علق خبراء على انسحاب "آيزنهاور" من البحر الاحمر

العالم-اليمن

و أظهرت مختلف السفن والمدمّـرات وبالمقدمة حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" واقع الإخفاق والانهيار طيلة ثمانية أشهر من المواجهة، بل إنها تحولت إلى هدف أَسَاسي للقوات المسلحةِ اليمنية التي استهدفتها للمرة الرابعة، بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية؛ ما دفع الإدارة الأمريكية لسحب أُسطورة هيمنتها البحرية التي ظلت جاثمة على المنطقة طيلة عقود طويلة.

انكسار استراتيجي:

وفي السياق يقول الخبير العسكري زين العابدين عثمان: إن "قرار العدوّ الأمريكي في هذا التوقيت بسحب مدمّـراته وحاملة الطائرات آيزنهاور من البحر الأحمر إلى الأبيض المتوسط، هو قرارٌ يؤكّـدُ انكساره الاستراتيجي الكامل بالمعركة ولجوئه إلى الهرب خارج دائرة الجحيم اليمني الذي تفرضه قواتنا المسلحة في البحرين الأحمر والعربي؛ فهو يحاول تلافي خسارة أسطوله وحاملة طائراته التي باتت معرضة بشكل مباشر للاستهداف والتدمير".

ويؤكّـد عثمان في تصريح خاص لصحيفة "المسيرة"، أن "انسحاب حاملة الطائرات آيزنهاور من البحر الأحمر، يضع دفة المعركة البحرية بأبعادها في قبضة قواتنا المسلحة التي بات يمكنها التحكم بزمام المبادرة وفرض الخيارات على نطاق أكبر وأوسع، أما العدوّ الأمريكي لم يعد قادراً على الاستمرار أكثر فقد تحول وضعه من الهجوم والردع إلى وضع دفاعي متآكل ومنهزم استراتيجياً؛ فأمريكا اليوم في أسوأ فشل وهزيمة منذ الحرب العالمية الثانية".

ولتوضيح الصورة أكثر، يبين عثمان أن "حاملات الطائرات ليست فقط قطعاً هجومية تستخدمها أمريكا للاعتداء على الدول، بل إنها تمثل قوة أمريكا وهيبتها ومحور ارتكاز هيمنتها على المنطقة والعالم؛ فلم تجرؤ أية دولة على أن تقف في وجه هذه القطع البحرية منذ حرب أمريكا واليابان في الحرب العالمية الثانية؛ لذا مسألة استهدافها اليوم من قبل اليمن وقواته المسلحة وبهذا السلوك العسكري يعتبر تحطيماً لهذه القوة والهيمنة وكسراً لقواعد القوة التي طالما حافظت عليها أمريكا لتبقى هي القطب المتحكم والمهيمن على العالم".

وبحسب الخبير العسكري عثمان، فَــإنَّ "قواتنا المسلحة وهي تخوض غمار هذه المعركة الكبرى ضد الشيطان الأكبر أمريكا، لن تتوقف عند أي سقف بل ستواصل التصعيد وتوسيع الضربات حتى يتم إسقاط أمريكا في قعر الهزيمة وحتى يتم إيقاف العدوان والحصار الأمريكي الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة؛ فالمسألة مرتبطة بهذا المسار، ومما لا شك فيه أن العمليات القادمة لقواتنا المسلحة ستكون ذات تأثير وقوة أكبر وبمستوى تصعيد عملياتي لم يكن في حسبان العدوّ الأمريكي والإسرائيلي، فاستهداف حاملة الطائرات وإغراق السفن في قعر البحر ليست سوى بروفات أولية لعمليات الوزن الثقيل التي ستكون بجرأة أكبر وبقوة مدمّـرة تفوق أي حساب عسكري".

عجز وفشل:

وعن انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" من البحر الأحمر يقول الخبير العسكري مجيب شمسان: إن "انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية، مؤشر واضح على أن العمليات اليمنية آتت أكلها في إطار عملية الإسناد المتواصلة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأن المعطيات المتداولة كشفت ضعف العدوّ رغم كُـلّ الإمْكَانيات المتطورة التي يمتلكها".

ويؤكّـد شمسان أن "انسحاب أية مدمّـرة، أَو قدوم أُخرى، لا يشكل فارقاً؛ فوجودُها وعدمُه سواءٌ، ولن تستطيع أن تحقّق شيئاً؛ فالعدوّ قد وصل إلى مرحلة العجز عن حماية أية سفن كانت على امتداد مسرح العمليات"، موضحًا أن "إصرار الأمريكي رغم الفشل المتواصل في البحر الأحمر، أمام القوات المسلحة، هو مطلب صهيوني؛ كونهم من يحكمون الولايات المتحدة ومؤسّساتها، وأن إصرارهم هذا سيزيدهم فشلاً وهزيمة في حرب لا يعرفونها منذ الحرب العالمية الثانية.

ولهذا فَــإنَّ الانسحاب الأمريكي، هو نهاية لغطرسة وسقوط هيبة أمريكا التي تعيش حالة من الصراع والاختلاف في مؤسّساتها التشريعية والعسكرية"، مؤكّـداً أن "انسحاب "آيزنهاور" إشارة واضحة على ظهور قوة جديدة في المنطقة، ممثلة باليمن التي أصبح لها وزنها العسكري، وثقلها أمام القوى الأُخرى في المنطقة والإقليم"، وفق الخبير العسكري شمسان.