بالفيديو..اندلاع حريق ضخم بالقرب من قاعدة عسكرية صهيونية

العالم-الاحتلال

وذكرت القناة ال 12 العبرية، إنه تم استدعاء 25 سيارة إطفاء وإنقاذ صهيونية، ورجال الإطفاء لإخماد حريق كبير بالقرب من قاعدة "أوفريت".

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال: "في هذه المرحلة لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة، أو على القاعدة العسكرية، أو على مستخدمي الطريق، أو على مبنى الجامعة العبرية أو المباني الأخرى، ولا يوجد ضحايا حتى الآن".

وأضاف: "تم التحقيق في الاشتباه في أن الحريق نجم عن اشعال متعمد للنيران. وبناء على ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا".

وأشار "وفي الوقت نفسه، تجري عمليات التحقيق والتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة".