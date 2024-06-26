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ابرز تصريحات مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

بدأ العد التنازلي ليوم الاستحقاق، وتبلورت رؤى المرشحين وملامح مشاريعهم السياسية، وبات الناخب الإيراني اكثر قربا من تحديد خياراته.

العالم - ايران تنتخب

ورصدت قناة العالم من خلال برنامجها اليومي لتغطية الانتخابات؛ "ايران تنتخب" أبرز نشاطات المرشحين وتصريحاتهم.


مسعود بزشكيان:

  • لدينا مشاكل اقتصادية وينبغي ايجاد حل للحظر
  • لن أعطي وعودا لا أستطيع الوفاء بها
  • حكومة حرية الإعلام والإستماع لصوت الشعب

مصطفى بور محمدي:

  • الإنتاج من أهم البنى التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي
  • مواجهة البورصة ركودا إبان الحكومة الثالثة عشرة
  • نظام الضمان الاجتماعي من أولويات الحكومة

سعيد جليلي:

  • جذب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل
  • دور القرى كخلايا لتحقيق قفزة في البلاد ودعم الزراعة
  • أهمية دور نساء القرى والأرياف وربّات البيوت

علي رضا زاكاني:

  • تحقيق العدالة وتوزيع الثروات الوطنية بشكل عادل
  • إعطاء مساعدات شهرية بما يعادل سعر الذهب
  • خفض سعر البنزين ودعم قطاع الصحة

أمير حسين قاضي زاده هاشمي:

  • زيادة النمو في البلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية
  • تسهيل زواج الشباب وتعزيز قطاع الاسكان
  • ترشيد حصص المواطنين من الكهرباء والماء والبنزين

محمد باقر قاليباف:

  • ضرورة اجتناب الوقوع في فخ مؤامرات الأعداء
  • دعم قطاع الإسكان وحل مشاكل أبناء الشعب
  • مواصلة نهج وطريق حكومة الرئيس الشهيد رئيسي

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