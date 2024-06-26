ابرز تصريحات مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

العالم - ايران تنتخب
ورصدت قناة العالم من خلال برنامجها اليومي لتغطية الانتخابات؛ "ايران تنتخب" أبرز نشاطات المرشحين وتصريحاتهم.
مسعود بزشكيان:
- لدينا مشاكل اقتصادية وينبغي ايجاد حل للحظر
- لن أعطي وعودا لا أستطيع الوفاء بها
- حكومة حرية الإعلام والإستماع لصوت الشعب
مصطفى بور محمدي:
- الإنتاج من أهم البنى التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي
- مواجهة البورصة ركودا إبان الحكومة الثالثة عشرة
- نظام الضمان الاجتماعي من أولويات الحكومة
سعيد جليلي:
- جذب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل
- دور القرى كخلايا لتحقيق قفزة في البلاد ودعم الزراعة
- أهمية دور نساء القرى والأرياف وربّات البيوت
علي رضا زاكاني:
- تحقيق العدالة وتوزيع الثروات الوطنية بشكل عادل
- إعطاء مساعدات شهرية بما يعادل سعر الذهب
- خفض سعر البنزين ودعم قطاع الصحة
أمير حسين قاضي زاده هاشمي:
- زيادة النمو في البلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية
- تسهيل زواج الشباب وتعزيز قطاع الاسكان
- ترشيد حصص المواطنين من الكهرباء والماء والبنزين
محمد باقر قاليباف:
- ضرورة اجتناب الوقوع في فخ مؤامرات الأعداء
- دعم قطاع الإسكان وحل مشاكل أبناء الشعب
- مواصلة نهج وطريق حكومة الرئيس الشهيد رئيسي