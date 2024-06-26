شاهد.. وزير سوري سابق يتوقع نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية

العالم - خاص بالعالم

قال حيدر في حديث لبرنامج "إيران تنتخب" على شاشة قناة العالم الإخبارية إن مرشحي الرئاسة الإيرانية أظهروا خلال المناظرات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الشعبية في الانتخابات، حيث اعتبروها معركة حقيقية وحامية وتستدعي مشاركة كبيرة من أجل نجاحها.



وأضاف أن هناك متغيرات طرأت على ساحة الانتخابات الإيرانية من جهة المهتمين بها وارتفاع عدد المشاهدين للمناظرات بين مرشحي الرئاسة، وكذلك ارتفاع عدد الراغبين بالمشاركة في الانتخابات حسب استطلاعات الرأي.



وأشار إلى أن لغة أرقام استطلاعات الرأي ليست حاسمة ولكنها مقياس على مدى الاهتمام ومدى الجدية في التعاطي الشعبي مع السباق الرئاسي، حيث أظهرت ارتفاع منسوب المهتمين بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..