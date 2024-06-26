نصف مليون إسرائيلي غادروا بلا عودة

العالم – باختصار



موقع"زمن إسرائيل": 550,000 اسرائيلي غادروا ولم يعودوا خلال الشهور الستة الاولى من الحرب.



لم تقتصر خسائر الحرب المستمرة في غزة على الخسائر المادية والبشرية والعسكرية في كيان الاحتلال.



إذ خلفت اثر مجتمعيا ظهر في حروب أكثر من نصف مليون إسرائيلي في الاشهر الستة الاولى من الحرب.



خبراء: هذا دليل ومؤشر خطير تمر به الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص والمجتمع الاسرائيلي بشكل عام.

سلطة السكان والهجرة: في الربع الاول من 2024 غادر "إسرائيل" نحو 1,050,000 اسرائيلي.



في ابريل/ نيسان غادر حوالي 645,000 إسرائيلي، "إسرائيل" ودخلها حوالي 580,000.



وفق التقارير الإسرائيلية فإن ما كان يمكن أن يكون هروبا مؤقتا تحوّل الآن الى اتجاه عام بعدم العودة.



خبراء: إن إسرائيل التي بنيت لتكون مأمنا لسكانها صارت أخطر مكان عليهم فتحرك قطار الرحيل.



موقع "زمن إسرائيل" العبري: الحرب لم توقف الهجرة الى"إسرائيل" لكنها قللت منها بشكل كبير.

انخفض عدد المهاجرين الى" إسرائيل" من نحو 20,000 في الربع الاول من عام 2023 إلى نحو 11,000 في الربع الاخير.

يوجد ملايين الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية يحملون جنسية أخرى على الأقل بجانب جنسيتهم الاسرائيلية.



مع دخول العدوان على غزة شهره التاسع بدأ الإسرائيليون بالتفكير جديا في مغادرة الاراضي الفلسطينية المحتلة.



مع تزايد حركة النزوح من الاراضي المحتلة بدأت تتلاشى مفاهيم الأمان والاستقرار التي اعتاد عليها الإسرائيليون.



ظهرت قبل أشهر حملة جديدة في "إسرائيل" حملت عنوان "لنغادر البلاد معا"تدعو الصهاينة للهجرة من البلاد.

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