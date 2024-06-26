شاهد/اخت 'باراك أوباما' تتعرض للغاز المسيل للدموع..لماذا؟

العالم - الاميركيتان

وكانت أوما أوباما الناشطة الكينية-البريطانية تتحدث إلى شبكة CNN، على الهواء مباشرة إلى جانب مجموعة من المتظاهرين الشباب عندما تعرضت المجموعة لإطلاق الغاز المسيل للدموع في نيروبي.

وقالت أوما أوباما: "لم أعد حتى أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع.. أنا هنا لأتابع ما يحدث. يتظاهر الشباب الكينيون من أجل حقوقهم بالأعلام واللافتات".

ثوتشهد كينيا احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة، وحشدت الاحتجاجات التي أشعلها مشروع قانون المالية 2 للعام الجاري، المواطنين تحت شعار "7 أيام من الغضب"، إيذانا بفترة من الاضطرابات المستمرة في البلاد، والتي تدعو إلى "إغلاق تام" لكينيا.

يشار إلى أن أوما هي شقيقة الرئيس أوباما من والده باراك أوباما، أما والدته فهي كيزيا أوباما، ولديهما 3 أطفال.