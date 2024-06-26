روسیا: وضع اللمسات الاخيرة على إتفاق التعاون الشامل مع ايران

العالم - ايران

وأعرب السفير الروسي عن أمله في أن تستمر العلاقات بين إيران وروسيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إيران وأن نشهد تطور التعاون الثنائي بين البلدين حسبما افادت وكالة إیسنا للانباء.

وأوضح السفير الروسي في إيران أن أحد أسباب تأخير استکمال هذا الاتفاق هو عملية التنسيق بين المؤسسات في إيران، ولحسن الحظ، تم يوم الأحد إخطار الرئیس بالوکالة محمد مخبر بتنفیذ اتفاقيتين بشأن تأسیس وإطار المراكز الثقافية في إيران و روسیا واتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات، ما وافق عليه مجلس الشوری الإسلامي منذ فترة.

وقال انه في هذا السياق يمكن القول أنه تم الانتهاء من العمل علی اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا مؤکدا أنه بالنظر إلى التنسيق الفني الذي ينبغي القيام به في هذا الصدد، ومن ناحية أخرى، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران، فإن التوقيع النهائي على هذا الاتفاق قد يتم في الحكومة المقبلة في إيران، أي الحكومة الـ14.

وسبق أنه قال نائب وزیر الخارجية لشؤون الدبلوماسیة الإقتصادية مهدي صفري لوکالة سبوتنیك أن مضمون إتفاقیة التعاون الشاملة بین إيران وروسیا جاهز وسیتم التوقیع علیها قریبا.

کما قال ان العقوبات الأخیرة المفروضة علی روسیا لم تترك أي تأثیر علی التبادل المالي للشرکات الإيرانية والروسیة لأن البلدین یعملان بعملتي الریال والروبل الأجنبیتین مضیفا أنه کما قال وزیر الخارجية الروسي سیرغي لافروف ان 90 بالمائة من التبادلات التجاریة بین البلدین تتم بالعملات المحلیة.