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حزب الله يستهدف مواقع وتجهيزات تجسسية لكيان الاحتلال

حزب الله يستهدف مواقع وتجهيزات تجسسية لكيان الاحتلال
الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم الاربعاء عدة مواقع للكيان الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مباشرة.

العالم - فلسطين

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مقاتلو المقاومة ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع “بركة ريشا” بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدى إلى تدميرها”.

كذلك استهدفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستوطنة “إيفن مناحم”، و‏مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة “المطلة” بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بداخلها بين قتيل وجريح.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس خمس عمليات استهداف نوعية للكيان الإسرائيلي ومواقعه وتجمعات جنوده، وحققت فيها إصابات مؤكدة ومباشرة.

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