الاحتلال ينهب رمال غزة..لماذا؟

العالم- فلسطين

فصل جديد من فصول انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي وهو نهب رمال الأراضي الفلسطينية!

الجيش الإسرائيلي وعبر شاحناتٍ كبيرةٍ يسرق رمال قطاع غزة ولكن لماذا؟

رمال القطاع الصفراء النقية التي تقع على الشريط الساحلي الفلسطيني فضلا عن استخدامها في صناعة مواد البناء، تحتوي على نسبةٍ كبيرةٍ من الكوارتزيت الذي يدخل في الكثير من الصناعات كالزجاج والأدوات الكهربائية والإلكترونية.

اذن هي حيلة اسرائيلية جديدة للخروج بنصرٍ موهومٍ من رمال غزة التي علق بها جيش الاحتلال منذ أكثر من تسعة أشهر دون تحقيق النصر العسكري المنشود.