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الأسد يؤكد انفتاحه على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا

الأسد يؤكد انفتاحه على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا
الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس السوري بشار الأسد انفتاح سورية على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سورية وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سورية والمنطقة عموماً.

العالم - سوريا

وأشار الرئيس الأسد خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى أن سورية تعاملت دائماً بشكل إيجابي وبنّاء مع كل المبادرات ذات الصلة، لافتاً إلى أن نجاح وإثمار أي مبادرة ينطلق من احترام سيادة الدول واستقرارها.

وفي سياق آخر أشاد الرئيس الأسد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أنها تشكل قاعدة حقيقية لتسوية سلمية بين البلدين، وأن رفضها من الغرب وأوكرانيا يعني تحملهما المسؤولية المطلقة عن الدماء التي تسيل حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

من جهته أكد لافرنتييف دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سورية وتركيا من كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة مشدداً على أن الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سورية وتركيا.

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