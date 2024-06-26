صنعاء: سلطات السعودية تحتجز 1124 حاجا يمنيا

العالم - اليمن

وأكدت الوزارة في بيان أن السلطات السعودية، ما تزال تحتجز 1124 من الحجاج اليمنيين، والذين من المقرر أن يعودوا إلى مطار صنعاء ورحلاتهم مؤكدة، ولكن السلطات السعودية قامت بالأمس بمنع إقلاعها باتجاه مطار صنعاء، وحولت اتجاهها إلى مطار عدن، مع أن كافة ركاب الرحلات متجهين إلى صنعاء.

وحملت السلطات السعودية سلامة الحجاج وما قد يتعرضون له من مخاطر بسبب عدم نقلهم إلى صنعاء أو ما قد يتعرضون له من خلال نقلهم إلى عدن نتيجة الانفلات الأمني في المناطق المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق مع وزارة الحج السعودية يقضي بإعادة الحجاج اليمنيين الذي غادروا عبر مطار صنعاء الدولي إلى نفس المطار.