الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما قاله مرشحو الرئاسة الايرانية عن فلسطين ومحور المقاومة

الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

تجري الاستعدادات في إيران للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة المقرر اجراؤها يوم الجمعة المقبل. ويتهيأ الناخبون للمشاركة في هذه الانتخابات وسط تواصل الحملات الدعائية التي ركزت على المشاركة في الانتخابات وحلحلة مشاكل البلاد وأهمها الاقتصادية، بالاضافة الى القضايا الاقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

بزشكيان: ساقدم تقارير حول الاموال الدولة وسأقضي على فساد

بور محمدي: ينبغي تعديل نسبة الارباح والضرائب بسوق الاسهم

زاكاني: ميثاقي مع الشعب الايراني هو الدستور + فيديو