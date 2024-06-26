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الرئيس البوليفي: البلاد تواجه انقلابا عسكريا

الرئيس البوليفي: البلاد تواجه انقلابا عسكريا
الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي أن البلاد تواجه انقلابا عسكريا، وذلك بعد اقتحام مدخل القصر الوطني في بوليفيا، ودخل جنود المبنى الرئاسي، في حين أدان الرئيس تحركات بعض وحدات الجيش.

العالم-الامريكيتان

وأكد الجنرال البوليفي زونيجا أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما في ذلك الرئيسة الانتقالية السابقة آنييز.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن جنرال عسكري في بوليفيا أنه ستكون هناك حكومة جديدة في البلاد، ولكنه أشار مع ذلك إلى أن الجيش لا يزال يعترف بالرئيس قائدا للجيش.

وذكرت الوكالة أن مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جنودا مدججين بالسلاح ومركبات مدرعة يتجمعون في ساحة بلازا موريلو بالعاصمة.

وفي تدوينة على موقع إكس ندد الرئيس البوليفي لويس آرسي الأربعاء بالتعبئة غير النظامية لبعض وحدات جيش البلاد، في الوقت الذي اتهم فيه الزعيم السابق للدولة الواقعة في منطقة الأنديز جنرالا كبيرا بالتخطيط لانقلاب.

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