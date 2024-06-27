ايران تندد بمحاولة الانقلاب في بوليفيا

العالم - ايران

وقال كنعاني: اننا نستنكر الانقلاب على اسس الديمقراطية والتجاوز على المؤسسات الديمقراطية والحكومة القانونية في بوليفيا.

واكد اننا ندعو الى اعادة استتباب النظام و القانون وكذلك عودة السلطة الى الحكومة القانونية في بوليفيا.

وكان مسؤول كبير بالحكومة البوليفية قد اعلن في وقت سابق ان ثمة حراكا للعسكريين في الشوارع المؤدية الى القصر الرئاسي ما يشي بوقوع انقلاب عسكري في بوليفيا.

بيد ان مصادر اخبارية محلية في بوليفيا افادت انه مع تغير الرئيس البوليفي، لقائد الجيش، تم افشال المحاولة الانقلابية.