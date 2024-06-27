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المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي:

اليوم التالي سيكون يوما فلسطينيا ونرفض حتى مناقشة الوسطاء ذلك

الخميس ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2024.06.27 – قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى إن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن اليوم التالي لمعركة غزة سيكون يوما فلسطينيا وترفض حتى مناقشة ذلك من جميع الأطراف بمن فيهم الوسطاء.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج " مع الحدث" أكد محمد الحاج موسى أن: الاحتلال لا زال يمارس نفس ما كان يقوم به على مدار الوقت، فيحاول أن يكسب الوقت في ظل أن المقاومة لازالت حاضرة في الميدان وثابتة وموجودة على امتداد القطاع، وكل مؤامرات الاحتلال لما يسمى بإعادة ترتيب قطاع غزة هي لم تؤتي أكلها.

وأضاف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: نحن كمقاومة نؤكد أن اليوم التالي هو يوم فلسطيني، ونرفض حتى أن تتم مناقشتنا فيه من أي من الأطراف حتى لو الوسطاء فما بالك الاحتلال.

وشدد على أن: المقاومة حاضرة ولا يحق لهانغبي ولا لأي من قيادات الاحتلال التحدث بأي طرح يستبطن انتصارا للاحتلال في الميدان.

وشدد على أن كل قادة الاحتلال يؤكدون أن فكرة القضاء على المقاومة هي فكرة غير قابلة للتطبيق والتحقيق، ويبدو أنهم وصلوا إلى حقيقة أن المقاومة هي متجذرة في قطاع غزة وستظل حاضرة فيه.

وأوضح محمد الحاج موسى: جيش الاحتلال ونتنياهو وكل قادة الاحتلال باتوا يدركون بأنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف الفضفاضة والواسعة التي يتحدث بها نتنياهو، وبالتالي هم معنيون في نهاية المطاف بالنزول عن الشجرة والعودة إلى الواقع، ومحاولة أن يقول نتنياهو إنني قمت بإنجاز بعد كل أيام القتال التي لم يستطع فيها أن ينجز أي شيء في قطاع غزة.

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