وزير الدفاع الباكستاني: ايران سند لنا في مواجهة الارهاب

العالم - ايران

واعرب اصف في مقابلة مع قناة اخبارية باكستانية بثتها اليوم الخميس، عن اسفه لان مشكلة الارهاب القت بظلالها على علاقات باكستان مع افغانستان مشيرا الى ان اسلام اباد لا تتلقى تعاونا مؤثرا من جارتها الغربية.

واشار الى التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية للتصدي للارهاب وقال انه لا توجد اي تحديات مع ايران في هذا الخصوص مؤكدا ان بلاده تحظى بالدعم الايراني في مجال استئصال الارهاب.

وقال ان العملية العسكرية الجديدة التي تجرى تحت عنوان "عزيمة القوة" تركز بشكل خاص على تحديد المخلين بالامن ومخططي الهجمات الارهابية ويمتد نطاقها لتغطي ولايتي خيبر بختنونخوا وبلوشستان.