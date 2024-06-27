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مقتل قائد في الجيش الإسرائيلي وإصابة جندي بكمين في جنين

الخميس ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد القناصة في وحدة الخروب، وهو ضابط برتبة نقيب، بكمين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما اصيب 17 جندي اسرائيلي في تفجير عبوة واطلاق نار بالمخيم.

العالم - فلسطين

وكانت قوة صهيونية وقعت في كمين خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت أيضا عن إصابة 17 جندياً بتفجير عبوتين في جنين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوات ناسفة في جنين.

بدورها أفادت مصادر إعلامية فلسطينية ان مروحيات هبطت عند نقطة تفتيش الجلمة في الضفة الغربية بعد تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند في جنين، وقامت بإجلاء المصابين الى المستشفيات.

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