قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات خلال اقتحامها مدنا بالضفة

العالم - فلسطين

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات واشتباكات.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة البوليتكنك، أنوار العمور (20 عاما)، وهي ابنة الأسير إياد العمور، بعد مداهمة منزل عائلتها في بلدة يطا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد أسعد شحادة وإبراهيم أبو عزت الطيراوي بعد مداهمات في قرية عوريف، جنوبي المدينة.

كما اعتقلت الشاب باسل فراح، بعد دهم وتفتيش منزل عائلته، في منطقة سنجر بـبلدة دورا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ناصر وأحمد علي أبو الندى، والشاب إبراهيم محمد مرعي، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين.

أما في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في بلدة بيت دقو شمال غربي القدس، فيما نفذت مداهمات في العيساوية شمال شرقي المدينة.

وذكر شهود أن قوات الاحتلال، أخضعت عددًا من المواطنين في بلدة العيساوية، لتحقيق ميداني واحتجزتهم لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم، تزامنًا مع اندلاع مواجهات تخللها إلقاء قنابل صوتية ومسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.