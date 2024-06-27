عائلات الأسرى "الإسرائيليين" يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن الإخفاقات

العالم - الاحتلال

وأضافت الصحيفة أن العائلات سترفع اليوم الخميس التماسا إلى المحكمة العليا، يطالبون فيه بإصدار أمر مشروط بتشكيل اللجنة، وكذلك بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت "للمأساة"، على حد وصفهم.

وقالت العائلات: إن "أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عما حدث".

وكانت المحكمة العليا قررت -قبل أكثر من أسبوع- تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الحكومة متنياهو أنغلمان في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في يوليو/تموز المقبل.

ويأتي قرار المحكمة في سياق التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل"، اللذين طالبا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في فشل التصدي لعملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر وحرب غزة.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يعارض إقامة هذه اللجنة، وكرر موقفه بأن التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي في منع عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر يجب أن يتم فقط عند انتهاء الحرب على قطاع غزة، خلافا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب -باستمرار- بتشكيل اللجنة فورا.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، قدم الوزير حينها في مجلس الحرب الصهيوني بيني غانتس اقتراحا إلى حكومة نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.

يشار إلى أن عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة أصدرت قبل أيام بياناً، أكدت فيه أنّ "نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة مع حماس"، داعية "الإسرائيليين" إلى التجند بصورة عاجلة لإسقاط حكومة نتنياهو