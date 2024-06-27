شهداء وجرحى في استهداف عددا من المنازل في غزة وجباليا

العالم - فلسطين

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بحي الصبرة والشجاعية خمسة منازل لكل من عائلات "الدهشان ونصار والوحيدي وأبو دلال وحسنين"

من جهتها أعلنت طواقم الدفاع المدني أنها انتشلت 3 شهداء وإصابة خطيرة من منزل عائلة "حسنين" المستهدف بحي الشجاعية، وتم انقاذ 6 مواطنين عالقين في منزل مجاور، بينما جاري البحث عن مفقودين بالمكان.

وفي بيان للمديرية العامة للدفاع المدني في غزة، قالت: أن طواقمها تمكنت من إنقاذ عدة إصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة "سويدان" في منطقة الشعف بحي الشجاعية.

كما أفادت مصادر طبية، باستشهاد ستة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الاسعاف شهيدا في قصف استهدف منزلا لعائلة وادي في منطقة مشروع بيت لاهيا.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدرسة الخنساء التي تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقا.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة صوب أحد المنازل التي تعود لعائلة الوحيدي في شارع المغربي في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال أحياء الزيتون، وتل الهوا، والشيخ عجلين، في مدينة غزة، وتصاعد ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة، كما شهد محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا مكثفا.