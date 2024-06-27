مصرع قائد فرقة القناصة الاسرائيلي و16جندي آخر في جنين

العالم - فلسطين

في الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، دوت صفارات الانذار في جنين، للاعلان عن بدء اقتحام جيش الاحتلال للمدينة من شارع الناصرة، ثم اقتحمت قوات الاحتلال المدينة برفقة تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة ودفعت بتعزيزات عسكرية اضافية الى المدينة حتى صباح اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال بعد ذلك شباناً من المدينة، وشرعت بعمليات تجريف وتخريب واسعة للبنية التحتية في شوارع جنين ومخيمها، أدت إلى دمار كبير في شوارع وأزقة جنين.

في المقابل، أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين- التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة وفي أطراف المخيم بصليات كثيفة من الرصاص.

كتائب القسام أيضا أعلنت خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين. وفجّر مقاومون عبوةً بقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، محققين إصابات مباشرة.

واعترف جيش الاحتلال بأنّ هناك إصابات حرجةً جراء تفجير عبوة ناسفة بآلية للاحتلال في جنين، ليعلن لاحقاً مقتل قائد فرقة القناصين الضابط ألون ساكاجيو، برتبة نقيب في لواء كفير، واصابة سبعة عشر آخرين في كمين جنين الذي نصبته المقاومة للقوات المعتدية.

وتظهر مشاهد هبوط طائرة مروحية لنقل إصابات الاحتلال من مكان تفجير العبوة بقوات الاحتلال في سهل بشمال جنين، كما هرعت سيارات الاسعاف إلى منطقة التفجير لنقل الجنود المصابين.

في المقابل، منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لشاب مصاب في البلدة القديمة بمدينة جنين.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدينة جنين ومخيمها حتى صباح اليوم، وشوهدت طائرات استطلاع تحلق على ارتفاع منخفض في سماء مخيم جنين بعد انسحاب قوات الاحتلال من جنين.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها، حيث هاجمت مخيم قلنديا في القدس المحتلة، واعتقلت شاباً من المخيم قبل هدم منزله وعبثت في محتوياته. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وداهمت منازل المواطنين خلال اقتحام الحارة الغربية للبلدة، واقتحمت بلدة عوريف جنوب نابلس. وفي رام الله وقعت اقتحامات لبلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله.