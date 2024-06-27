عمليات بحرية يمنية تتسبب بتراجع التواجد البحري الاميركي

العالم - اليمن

وفي سياق ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة اسرائيلية في ميناء حيفا، مشيرة إلى أنّ العملية حققت أهدافها بنجاح.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراک مع المقاومة الاسلامية العراقية بعون الله تعالی عملية عسکرية مشترکة استهدفت سفينة MSC Manzanillo، الاسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاحٍ بفضل الله".

وبموازاة ذلك أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفتْ السفينة الإسرائيلية 'إم إس سي ساره في' في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد تم الإعلان لاحقا أنه صاروخ فرط صوتي يحمل اسم 'حاطم اثنين'. ونشرت القوات اليمنية مشاهد للصاروخ تضمنت تفاصيل عنه وعن لحظة إطلاقه على السفينة الإسرائيلية في البحر العربي. ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب، ويتمتع بنظام تحكم ذكي، وقدرة على المناورة، وبمديات مختلفة، وقد تمت صناعته في هيئة التصنيع العسكري اليمني. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إنّ الصاروخ الباليستي الجديد دقيق الإصابة، ويمتلك تكنولوجيا متقدمة، ويصل الى مدى بعيد.

على خط مواز وبعد اسبوع اتسم باشتداد العمليات اليمنية البحرية على السفن العسكرية الأميركية تراجع التواجد العسكري للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر للرد على هجمات صنعاء إلى مدمرتين امريكيتين بعد انسحاب حاملة الطائرات «آيزنهاور» وإرجاء البنتاغون نشر حاملة الطائرات البديلة «روزفلت».