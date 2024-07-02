حزب الله يمطر ثكنة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

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وكالعادة فشلت القبة الحديدة وباعتراف جيش الاحتلال وإعلامه في اعتراض صواريخ المقاومة تجاه مستوطنة كريات شمونة ومحيطها شمال فلسطين المحتلة. محصيا اطلاق أكثر من ثلاثين صاروخا ومعلنا عن إصابة مبنى بشكل مباشر.

وفيما طلبت بلدية كريات شمونة من المستوطنين التوجه إلى الملاجئ أعلن مجلس الجليل الأعلى ومحطة طبريا الإقليمية عن اندلاع حرائق في كريات شمونه وفي كفر ناحوم الواقعة على ساحل بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة.

ودعما وإسنادا لغزة وشعبها ومقاومتها استهدفت المقاومة موقع ‏جل العلام بقذائف المدفعية وأصابته ‏إصابة مباشرة

صحيفة نيويورك تايمزالأميركية نقلت عن ستة ضباط اسرائيليين حاليين وسابقين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم طلبهم وقف اطلاق النار في غزة، معتبرين أن في طليعة الأسباب الموجبة لذلك حاجة قوات الاحتلال إلى التعافي قبل احتمال اندلاع أي حرب برية مع حزب الله.

مؤكدين أنهم يخوضون وفي ظل عدم تجهيزهم لمزيد من القتال وسط أزمة ثقة في القيادة العسكرية أطول حرب في تاريخ الاحتلال .

وفي إحصائية وصفت بغير المسبوقة في شمال فلسطين أكد الاحتلال أن حرب الاستنزاف المستمرة على الجبهة الشمالية تركت وراءها دمارا وخرابا في أكثر من مئة وثلاثين مستوطنة.

مشيرا , بحسب بيانات حديثة لمديرية 'أفق الشمال' التابعة لوزارة الأمن'الى الإبلاغ عن أكثر من1023 إصابة في مبان مدنية وعامة والبنية التحتية نتيجة الصواريخ والطائرات من دون طيار والقذائف التي أطلقت من لبنان.

وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن لم يفحص سوى ثمانمئة وموقعين مشيرا الى أنه وبحسب رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى غيورا زيلتس من المستحيل الوصول الى معظم المستوطنات التي أخليت وتحديد وتخمين مدى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني ومنازل المستوطنين فيها.

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