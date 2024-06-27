السيدالحوثي: الجهاد ضد العدو الإسرائيلي هو الخيار الصحيح والوحيد + فيديو

العالم - اليمن

وفي كلمة مباشرة عصر اليوم الخميس، حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية أكد السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي أن من أهداف العدو كانت أن يصنع إدارة عميلة ويفرضها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لكن الشعب الفلسطيني أفشل ذلك.

وإليكم رؤوس أبرز الموضوعات التي تطرق إليها السيد الحوثي في كلمته:

- العدو الإسرائيلي مستمر في عدوانه مواصل لجريمة القرن التي لا مثيل لها

- للـ265 يوما وللأسبوع الـ38 والمجازر مستمرة والعدو الإسرائيلي يرتكب يومياً جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

- بلغ عدد المجازر أكثر من 3380 مجزرة وكان يكفي أن يستفيق الضمير العالمي بكله لمجزرة واحدة من تلك المجازر

- العدو الإسرائيلي يستهدف الأطفال والنساء والكبار والصغار ويبيد الناس في مدنهم ويدمر مربعات سكنية بأكملها

- في هذا الأسبوع ارتكب العدو أكثر من 20 مجزرة أوقعت ما يزيد على 1200 شهيد وجريح

- العدو الإسرائيلي دمّر مربعا سكنيا بأكمله في مخيم الشاطئ وأسفر عن استشهاد أكثر من 50 شهيداً وعشرات الجرحى

- مجزرة الثلاثاء استشهدت فيها شقيقة الأخ المجاهد رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس مع أطفالها

- أتوجه بخالص العزاء والمواساة لأخينا المجاهد العزيز إسماعيل هنية ولكل أسرتهم الكريمة في استشهاد شقيقته

- جرائم البشعة تكشف مستوى التوحش والعدوانية والإجرام والدناءة والحقد لدى العدو الإسرائيلي

- من تلك الجرائم مداهمة جنود صهاينة لمنزل في داخله امرأة مسنة فلسطينية في مخيم جباليا وإرسال كلبا بوليسيا لينهش لحمها وهي على قيد الحياة

- آلاف الجرائم البشعة الدنيئة السيئة التي يتفنن فيها العدو الإسرائيلي هي مخزية له ولداعميه وشركائه من الأميركيين والبريطانيين

- العدو الإسرائيلي عدو بكل ما تعنيه الكلمة ويستحيل التعايش معه

- الجهاد ضد العدو الإسرائيلي هو الخيار الصحيح والحكيم وليس هناك خيار آخر يمكن الاعتماد عليه

- الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتضور جوعا ويمنع العدو دخول ما يحتاجه من الغذاء الضروري من كل المنافذ

- مقابل إهمال وتجاهل لمعاناة الشعب الفلسطيني تصدر بعض الدول العربية الفواكه والمواد الغذائية إلى العدو الإسرائيلي

- على العرب والمسلمين جميعا السعي الجاد والصادق لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في كل ما يحتاجه

- هناك تقصير إعلامي في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالمجاعة وفضح العدو الإسرائيلي وشركائه

- المفترض أن تقوم الدول العربية بحملات إعلامية ودبلوماسية وسياسية وأن تتحرك في تلك المجالات

- المفروض أن يكون هناك مساندة إعلامية للشعب الفلسطيني وفضح للأميركي ورصيفه العائم الذي قد فككه وأراد به المخادعة

- معاناة الجرحى في قطاع غزة مستمرة وهناك 25,000 جريح يحتاجون للتدخل العلاجي حسب الإحصائيات في القطاع

- العدو الإسرائيلي مع حصاره لقطاع غزة يمنع الجرحى من الخروج للعلاج ويقفل كل المنافذ

- حالة القتل والاختطاف للفلسطينيين والاقتحام لمنازلهم في الضفة الغربية مستمرة من جيش العدو بشكل يومي

- الصهاينة يستمرون في اقتحام باحات المسجد الأقصى والإساءة إلى الإسلام والمسلمين والأميركي داعم لهم وشريك

- الأميركي مستمر في تزويد العدو بشحنات الأسلحة من القنابل المدمرة التي تلحق الدمار والقتل للشعب الفلسطيني

- تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن وصول أكثر من 400 شحنة سلاح أميركية لدعم العدو الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة

- هناك حملات تعبئة عدائية ضد الشعب الفلسطيني وضد العرب والمسلمين وحملات تحريض تعتمد على الأكاذيب والافتراءات

- من نتائج ذلك التحريض قيام امرأة في هذا الأسبوع بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية (3 سنوات) بكل حقد

- هناك حديث عن أن مؤسسات أوروبية قدمت 36 ملياراً على شكل قروض لدعم العدو في قتل الشعب الفلسطيني

- هناك صمود عظيم للإخوة المجاهدين في قطاع غزة وللشعب الفلسطيني المضحي والصابر والمظلوم

- المجاهدون في غزة مستمرون في الكمائن النوعية التي تكبد العدو الإسرائيلي بالقتلى والجرحى والخسائر المؤثرة عليه

- عمليات المجاهدين في غزة تشهد بأنهم لا يزالون في موقف المتماسك الثابت المنتصر وتشهد على فشل العدو وإخفاقه الكبير

- هناك استيلاء على طائرات مسيرة للعدو من قبل الإخوة المجاهدين في قطاع غزة

- العدو قد وصل إلى الحد الأقصى في عملياته ضد الشعب الفلسطيني في الإجرام ولم يحقق النتائج التي أعلنها

- العدو في حالة تخبط وفشل وإخفاق وأصبحت هناك في كيانه الكثير من الأصوات التي تؤكد على هذه الحقيقة

- مع صمود المجاهدين في غزة هناك صمود الحاضنة والأهالي وفشل العدو في صنع أي بؤر داخل القطاع لاستغلالها

- كان من أهداف العدو أن يصنع إدارة عميلة ويفرضها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لكن الشعب الفلسطيني أفشل ذلك

- الاحتجاجات مستمرة في الجامعات الأميركية بالرغم من القمع والضغوط التي تمارسها السلطات الأميركية

- هناك احتجاجات مستمرة للطلاب في الجامعات الأوروبية في ألمانيا والسويد وسويسرا وبلجيكا وفي دول أخرى

- هناك بلطجة بكل ما تعنيه الكلمة في الممارسات من قبل الشرطة والسلطات في تلك الدول ضد المتظاهرين

- هناك عمل على عنوان معاداة السامية وهو عنوان فارغ لا محتوى له لكنهم يعتبرون كل من يحتج ضد جرائم الإبادة معاد للسامية

- الشعب الأردني هو من أنشط الدول العربية في الخروج في المظاهرات وله صوت واضح مقارنة بكثير من الشعوب العربية

- في المغرب هناك مظاهرات ويظهر تنامي السخط الشعبي من السياسات الرسمية الداعمة للعدو الإسرائيلي

- نحن نعول على الشعب المغربي أن يزداد وعيه وأن يتوسع احتجاجه

- النظام المغربي عبر سياساته الداعمة للعدو الإسرائيلي يتصرف بشكل مبتذل ومسيء جدا إلى الشعب المغربي

- العدو الإسرائيلي في مأزق حقيقي تجاه العمليات المكثفة التي ينفذها حزب الله

- العدو اشتغل مع الأميركي وبتفاعل بعض الدول الخليجية في حملة للحرب النفسية على لبنان من خلال الحديث عن احتمال الحرب الشاملة

- العدو يتحدث عن الحرب الشاملة مع لبنان وهو في مأزق حقيقي يدرك نتائجها الخطيرة للغاية والمدمرة جدا

- التصريحات الصهيونية تدل على الخوف الكبير من نتائج التورط في حرب شاملة ضد حزب الله

- ما يمكن أن يحصل على العدو الإسرائيلي إذا تورط ضد حزب الله هو فوق ما يمكن تصوره

السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يكشف عن تنفيذ عملية مشتركة جديدة اليوم مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد الكيان الصهيوني

- قواتنا المسلحة نفذت 4 عمليات مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق

- العمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق مسار مهم جدا يجسد آمال شعبنا العربي بكله في الوحدة والتعاون وتجسيد الأخوة

- أوجه التحية للإخوة المجاهدين في العراق وللشعب العراقي العزيز

- العمليات اليمنية مستمرة وفاعلة ومؤثرة على العدو جدا

- قواتنا المسلحة نفذت هذا الأسبوع 4 عمليات قوية نفذت بـ7 صواريخ بالستية ومجنحة وبزورق طوفان المدمر

- زورق طوفان يمكنه أن يحمل قرابة 1.5 طن من المتفجرات ويحدث انفجارا كبيرا يلحق أضرارا بالغة بسفن الأعداء

- هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية، وهو طوفان بالاسم والفعل

- من تأثير زورق طوفان المسير على السفن التي يستهدفها هو دخول المياه إليها بشكل مباشر

- من العمليات المهمة هذا الأسبوع القصف بصاروخ حاطم، وهو صاروخ مهم بالاسم والفعل وبكل ما تعنيه الكلمة

- دخول صاروخ حاطم في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة بإذن الله

- من التطورات المهمة مغادرة حاملة الطائرات "آيزنهاور" المهزومة بعد أن تلقت عدة عمليات وضربات بالصواريخ

- "آيزنهاور" كانت تهرب أثناء استهدافها باتجاه شمال البحر الأحمر وإلى أبعد مسافة منه

- ما قبل المغادرة النهائية لـ"آيزنهاور" تم استهدافها وانعطفت بشكل كبير جدا لتتجه هاربة نحو قناة السويس

- نقول من الآن، وصول أي حاملة طائرات جديدة ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة من بعد دخولها إلى البحر الأحمر

- إذا أرادت حاملة الطائرات الجديدة المغامرة والتورط والدخول في المأزق الذي كانت فيه "آيزنهاور" فلتأتِ والخسارة عليها

- حاملة الطائرات الجديدة ستتعرض للخطر وبإمكانات صاروخية متطورة لا يمكن تفاديها ومنعها بإذن الله

- عملياتنا مؤثرة وبشكل واضح على الأميركي والإسرائيلي والبريطاني

- عملياتنا مؤثرة اقتصاديا على الأميركي والبريطاني وقد تعود البلدان على أن يفرضا حظرا اقتصاديا وأن يتسببا في المعاناة للشعوب الأخرى

- قواتنا المسلحة وشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني وأخلاقه وقيمه يحارب المخدرات بشدة والأجهزة الأمنية في عمل وجهد دائم لمكافحتها

- الأميركي يعتمد على الأكاذيب والافتراءات لتشويه بلدنا وقواتنا المسلحة

- مع تجاوز العدوان على قطاع غزة منتصف الشهر التاسع فإن المحصلة الواضحة الجلية هي الفشل والإخفاق

- لا يوجد أفق واضح أمام الإسرائيلي والأميركي والبريطاني في قطاع غزة، وهم يعتمدون فقط على الإجرام

- إلى جانب الفشل في قطاع غزة هناك عجز واضح بالنسبة للأميركي في إيقاف جبهات الإسناد

- العدوان الأميركي والبريطاني على بلدنا أسهم بالدفع نحو تطوير قدراتنا العسكرية أكثر وأكثر

- شعبنا العزيز سيواصل مساندته لغزة بالمسيرات والمظاهرات والوقفات وبكل الأنشطة

- شعبنا سيحافظ على الصدارة في إطار موقفه العظيم والمشرف والمسؤول والإيماني والأخلاقي والقيمي دون ملل أو فتور

- شعبنا العزيز ضرب هيبة أمريكا التي لا تجرؤ الدول الأخرى أن تستهدف بارجاتها أو سفنها في البحار أو قواعده

- موقف شعبنا بهذه الجرأة والإيمان والشجاعة هو في مقام الانتصار والعزة

- الخروج المليوني والأنشطة بكل أنواعها في التعبئة والتدريب هي تعبر عن إيمان شعبنا وحيويته وفاعليته وعن قوته وشجاعته

- أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني غدا الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة وفي بقية المحافظات

- شعبنا بخروجه المليوني المشرف سيؤكد على ثباته واستمراريته ووفائه وصدقه مع الله تعالى ونصرته المستمرة للشعب الفلسطيني المظلوم

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