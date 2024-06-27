النخالة: الشهيد السيد رئيسي دافع باسم إيران وشعبها عن فلسطين باقتدار

العالم-فلسطین

واكد النخالة في كلمة له بمراسم أربعينية الشهيد السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران "اتينا اليوم إلى طهران لمشاركة حزنكم ونؤكد أننا فقدنا هؤلاء الشهداء أيضاً."

واضاف ان "الشهداء وعلى رأسهم السيد رئيسي والسيد عبداللهيان قدموا إنجازات كبيرة لصالح المنطقة وشعوبها."

وصرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ان "إيران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى المبارك."

وتابع قائلا: "الشعب الإيراني اثبت من خلال تعاطيه مع الحادثة ومشاركته بمراسم التشييع أنه شعب حكيم ومتماسك. نشكر قادة الثورة الإسلامية الإيراني السيد خامنئي لدعمه للمقاومة."