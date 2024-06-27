الهلال الأحمر: أكثر من ثلث أسطولنا بغزة توقف بسبب نفاد الوقود

العالم _ فلسطين المحتلة

وقالت الجمعية في تصريح صحفي إنها لم تتسلم حصتها اليومية من البنزين عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) منذ حوالي ثمانية أيام، والتي كانت تغطي 6% فقط من القدرة التشغيلية لمركبات الإسعاف، بسبب منع الاحتلال دخول الوقود إلى القطاع.

وبينت الجمعية أنه وقبل توقف استلام كمية البنزين المخصصة للجمعية، كانت الكمية المستلمة قد تراجعت لتصل إلى 3% فقط من الاحتياج اليومي لمركبات الإسعاف.

وحذرت الجمعية من تراجع استجابتها في تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ خلال الأيام القادمة جراء شح الوقود، حيث يواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح البري منذ حوالي 52 يوما.

وأكدت أن كميات الوقود التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم لا تلبي احتياجات القطاع الطبي والإغاثي بغزة.

وناشدت المجتمع الدولي التدخل العاجل لإعادة فتح معبر رفح البري، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لا سيما الوقود، لمنع انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، جراء توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات وتوقف مزيد من مركبات الإسعاف، عدا عن توقف محطات تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي بالكامل.