سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة حول تفجير آليات الاحتلال في جنين

العالم _ فلسطين

وأضاف أبو حمزة، في بيان أن “مقاتلي كتيبة جنين تمكنوا من تفجير آليتين عسكريتين ليل الأربعاء – الخميس كمقدمة لكمين مركب في منطقة سهل مرج بن عامر شمال جنين”.

وفي التفاصيل، أوضح أبو حمزة، أنه تم تفجير ما يزيد عن ست عبوات ناسفة، والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال المتوغلة في عدة مناطق بجنين ومخيمها لأكثر من ثماني ساعات متواصلة خلال "عملية بأس جنين 2".

وأضاف أن مقتلي كتيبة جنين أوقعوا طاقمي الاليتين بالكامل بين قتيل وجريح، ومن ثم تم الاشتباك المباشر والالتحام مع قوات النجدة التي أوقعوا فيها أيضاً إصاباتٍ محققة.

وقال: "إننا وفي ضوء العمل المتزامن والمتصاعد في كافة الساحات ومحاور النزال نؤكد ثباتنا ومضينا قدماً في الجهاد والكفاح والاستبسال دفاعاً عن حقنا المشروع لتحقيق أهداف شعبنا المظلوم ومقاومته العادلة".

وأضاف: "لن نبرح ساحات القتال والمواجهة حتى دحر الاحتلال، ولن يكون أمام العدو إلا الانسحاب الذليل وكرامة مهدورة في الضفة وغزة وكل الساحات أمام بسالة المقاومة والصمود الأسطوري لشعبنا العزيز".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16 من عناصر جيشه بتفجير عبوات ناسفة، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس (28) فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طالبة من الخليل، وأسرى سابقون.

وتواصل المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية نصب الكمائن لجنود وآليات الاحتلال التي تقتحم المدن والمخيمات بشكل شبه يومي، ما يكبده خسائر كبيرة، في ظل عجزه عن إنهاء المقاومة والقضاء عليها، رغم الجرائم والاعتقالات اليومية.