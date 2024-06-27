ترسانة صواريخ حزب الله ترعب كيان الاحتلال

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هذا فيما ترسانة صواريخ حزب الله تشكل تهديدا حقيقيا للكيان.

حزب الله مستعد لخوض المعارك برا وجوا وبحرا ويؤكد أن أي مكان في الأراضي المحتلة لن يكون بمنأى عن صواريخه.

من جهة أخرى صواريخ المقاومة ايضا ستكون لهم في المرصاد.

الحرب على لبنان بمثابة اندلاع شرارة حرب تلهب كل المنطقة.

التهديدات الإسرائيلية ماهي إلا بروباغندا إعلامية وحرب نفسية تهدف إلى إظهار قوة الكيان العسكرية المنهارة في غزة وترميم صورة الحكومة المهمشة في أذهان الاسرائيليين والعالم.

فهل كيان الاحتلال قادر على احتواء أثمان الحرب؟ وهل سيغامر بجر المنطقة إلى حرب شعواء؟

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