شاهد إنطلاق فعاليات الحملة الإنتخابية للمرشحين بزشكيان وجليلي

العالم - إيران تنتخب

ومع انطلاق فعاليات الحملة الانتخابية للمرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تأهلا لخوض سباق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

السيد مسعود بزشكيان خاطب أبناء الشعب الإيراني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أكس مغردا أنني نزلت إلى الساحة من أجل إيران، والآن حان دوركم. تعالوا لإنقاذ إيران.

وأكد من خلال نشر هذه الصورة بالقول نادوا ركاب هذا القطار بأعلى أصواتكم، أوصلوا أصواتنا للجميع. مضيفا أن هناك مؤشرات كثيرة بشان خطورة التعامل مع الأفكار الخطيرة، وإذا لم نتحد فإن مستقبل إيران سيكون في خطر.

وتابع القول إن الفرصة محدودة وينبغي التحدث من شخص لآخر، ومن منزل إلى منزل، ومن متجر إلى متجر ومع الأصدقاء وأفراد العائلة والمواطنين. مؤكدا أن أولئك الذين هم جزء من المشكلة لا يمكنهم إنقاذنا. وأن المستقبل بين يديكم.

هذا ولم يقم الدكتور بزشكيان بأي فعاليات ميدانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن أعضاء حملته الانتخابية ومن ضمنهم الدكتور محمد جواد ظريف شارك في تجمع انتخابي لأنصار السيد بزشكيان لنتابع جانبا من مشاهده سويا.

بالمقابل ذهب المرشح الآخر سعيد جليلي إلى سوق طهران للقاء الأشخاص والتجار عن كثب. وقال جليلي أنه تمت مناقشة سبع عشرة قضية اقتصادية، وأنه إذا تم حل هذه المشاكل فسيحدث تغيير إيجابي في السوق وسيستفيد الجميع.

واشار إلى أنه وعلى مدى عشرة إلى إحدى عشرة سنة عقد اجتماعات عديدة مع مختلف فئات المهنيين والنشطاء الاقتصاديين وتم الاستماع لكلامهم وتم التوصل لحلول لمشاكلهم. واليوم وصلنا إلى حلول ملموسة تمت الاشارة إليها خلال المناظرات والنقاشات.

واضاف أنه ينبغي الحفاظ على قيمة العملة الوطنية كما يجب أن يتمكن الأشخاص الناشطون في المجال الاقتصادي مواصلة أنشطتهم بسهولة. هذا وقام الدكتور جليلي بزيارة كل من محافظتي جرجان ويزد لنشاهد جانبا من هذه الزيارات معا.

من جهة أخرى، أكد مجلس صيانة الدستور صحة إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني أنه تم تحديد فرصة لتقديم الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، لكن لم يتلق المجلس أي شكوى بهذا الصدد. لذا تمت المصادقة على نزاهة إجراء الجولة الاولى من الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور في إيران.

وفيما يتعلق بالمناظرة الأولى بين المرشحين فانه وبناءً على القرعة، تم اختيار السيد سعيد جليلي باعتباره المرشح رقم واحد والسيد مسعود بزشكيان باعتباره المرشح رقم اثنين للاجابة على الاسئلة التي ستطرح عليهما خلال المناظرة المزمع إجراءها هذه الليلة.

هذا وخصصت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية مناظرتين وإنتاج فيلمين وثائقيين وبث برنامجين حيين خلال فترة الحملة الدعائية التي تستمر أسبوعا واحدا قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة. وستجرى المناظرة الأولى هذه الليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت العاصمة طهران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...