فيديو خاص: آخر التطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية!!

العالم - خاص بالعالم

ويرى الكثير من المراقبن ان الامور قد تصل الى نقطة اللاعودة، وسط تحذيرات من قادة كبار في كيان الاحتلال سابقين وحاليين من مغبة الدخول في مواجهة شاملة مع حزب الله.

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن الحدود اللبنانية الفلسطينية شهدت اليوم اعتداءات من قبل جيش الاحتلال على القرى والمناطق اللبنانية على طول الحدود.

واضاف مراسلنا ان المقاومة ايضا ردت على اعتداءات الاحتلال باستداف مواقع وتجمعات جنوده وآلياته وتجهيزاته العسكرية ومنظوماته الاستشعارية والعسكرية.

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