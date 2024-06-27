الأونروا: النقص الحاد للأدوية والوقود بغزة يعيق إنقاذ الأرواح

العالم _ فلسطين

وأضافت أونروا، في منشور لها على منصة “إكس”، اليوم الخميس، أن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح، مؤكدة أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.

وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن انعدام الأمن، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام العمليات الإنسانية.

ولفت “أوتشا” إلى أن عددا من هجمات الاحتلال الإسرائيلي أصاب في الأسبوع الماضي محيط منطقة المواصي التي لجأ العديد من النازحين إليها.

وقال “أوتشا” إن الشركاء الذين يعملون على دعم الرعاية الصحية في غزة يحذرون من أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود لا يزال يعرض حياة المرضى أصحاب الحالات الحرجة للخطر، ويشمل ذلك الأطفال حديثي الولادة، ومرضى غسيل الكلى، وأولئك الذين يرقدون في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

كما يعيق نقص الوقود الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء القطاع.

وأكد أن الشركاء العاملين على الاستجابة في هذا المجال أفادوا بأن إنتاج المياه من آبار المياه الجوفية، التي تعد المصدر الرئيس لإمدادات المياه في غزة، انكمش بنسبة تزيد عن 50 في المائة، من 35,000 متر مكعب يوميا إلى 15,000 متر مكعب فقط.