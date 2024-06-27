الاتحاد الأوروبي يحذر من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في غزة

العالم _ فلسطين

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قبيل اجتماعات المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، إن “وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي لم ينفذ بعد”.

وأكد على “وجوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا مطبقا أدى إلى حدوث مجاعة”.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن “ما نراه حاليا هو استمرار للمجاعة والقصف”، موضحا أن “وقف العمل العسكري وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لغزة، والنظر في حل سياسي هي الأمور الأكثر إلحاحا بالوقت الراهن”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 265 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و765 شهيدا، وإصابة 86 ألفا و429 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.